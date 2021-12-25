Так и начну свой блог АнтиВулкан. Пару лет назад уволился. Как я смог бросить работу на дядю и начать жить так, как я хочу? Я нашел способ как обыграть казино и вынести оттуда ОЧЕНЬ много денег. Именно при помощи этих алгоритмов казино, а точнее их обхода я не смотрю на цены в магазинах и покупаю все, что хочу.

На этом сайте я буду публиковать рабочие схемы для игровых автоматов в онлайн казино, с которыми вы сможете получать от 17 тысяч руб в сутки и наконец-то сможете дать себе и своим любимым ту жизнь, которую они хотят.

Как я смог обыграть казино и вывести больше 450 000 рублей

В один из дней на работе производители софта привезли нам в офис игровой софт: в планах были какие-то срочные мелкие работы. К тому моменту я точно решил, что не буду работать в этой компании, так что я решил сделать себе копию. Решил раз уходить, то надо хотя бы попробовать выжать из этого максимум. Придя домой, я понял, что код, который нам привезли отвечает за расшифровку файлов игровых автоматов. А увидел я там, что шанс на победу в автоматах был выставлен в районе 0.5%, а RTP в слотах составлял около 52%)), а мне начальство твердило вечно, что денег нет мне на повышение.

Почти 3 недели я изучал код и скрипты, и все же нашел дыру в коде. Прикинул схему, по которой нужно делать ставки, зарегистрировался, пополнил депозит на 500 руб. и пошел крутить. Первые 3 ставки уходят мимо и не дают денег, а 4-ое вращение выстреливает, на ней я забираю 9100 р.. Поставил их на вывод, на следующее утро приходит перевод на карточку. Я думал меня запалят и СБ казино просто забанит мой аккаунт. Я наконец-то смог выиграть в казино Вулкан. Следующие полмесяца я обыгрывал казино по этим и другими алгоритмам. А после того, как я вывел из казино Вулкан 450 тыс. руб, я уволился и переехал с семьей в Москву.

Алгоритмы казино — в чем подвох ?

Я все также играю и выигрываю c помощью этих стратегий. Я готов делиться своими наработками с вами Почему я это делаю? Для меня это также очевидно как дважды два, но это только потому что у меня большой опыт работы с казино - я хочу собрать аудиторию читателей, с которыми мы будем регулярно обыгрывать казино. После того, как у меня будет достаточно стабильных игроков, бесплатные схемы игры я удалю и они больше не появятся в блоге, а схемы можно будет получить после оплаты доступа.

На каждый тест алгоритма требуется чуть меньше шести часов. В чем заключается проверка: мне нужно отыграть строго 450 вращений на свои деньги, которые я иногда теряю в период проверки. Схемы, которые на 100-ом спине вдруг перестали работать - не появлются в моем блоге. В этой статье публикуются 100% выигрышные схемы обмана казино Вулкан.

Абсолютно все схемы игры, которые размещены ниже вы можете отыгрывать на компе и с мобильного. И учтите: играть необходимо с реального счета, играть в демо-версию - пустая трата времени - там другие механики и увеличенная в разы вероятность выигрыша, да только на выходе получите фантики.

Схема казино под Crazy Monkey

Эту схему я проверял сегодня, она рабочая, можно играть.









Зайдите на сайт казино Вулкан и пройдите регистрацию.

Пополните счет на сумму от 1650 рублей. Такого депозита хватит на 2 прохода по алгоритму ниже.

Найдите в списке игровых автоматов слот Crazy Monkey и нажмите "Играть". После этого делайте такие ставки:

Выберите 3 линии — Ставка 27 — нажимаете кнопку «Старт» 3 раза .

Выберите 1 линии — Ставка 100 — нажимаете кнопку «Старт» 1 раз .

Выберите 9 линии — Ставка 45 — нажимаете кнопку «Старт» 6 раз .

Выберите 9 линии — Ставка 180 — нажимаете кнопку «Старт» 1 раз.

После прохождения всех этапов алгоритма слот дает хорошую выигрышную комбинацию с коэффициентом от х150 либо 3 скаттера и у вас начнется бонусный раунд. Во время бонусного раунда нажимайте поочередно на левую-правую-левую-правую веревки. Умножение во время бонусной игры будет минимум х205 размера ставки.

Если схема сыграла - больше ее не играем. Вы можете сыграть схему для другого игрового автомата, но в этот слот мы больше не заходим.

Безопасная сумма выигрыша за сутки по всем схемам — до 45 000 рублей.

Схема казино под Book of Ra Deluxe

Этот алгоритм тоже проверял сегодня. Отлично работает.





Зайдите на сайт казино Вулкан и пройдите регистрацию.

Пополните счет на сумму от 2050 рублей. Такого депозита хватит на 2 прохода по алгоритму ниже.

Среди слотов находим автомат Book of Ra Deluxe и нажимаем "Играть". Далее следуйте алгоритму ставок:

Количество линий: 7 — Размер ставки на линию: 10 (Общая сумма ставки = 70 ) — делаем ставку 5 раз .

Количество линий: 2 — Размер ставки на линию: 100 (Общая сумма ставки = 200 ) — делаем ставку 1 раз .

Количество линий: 4 — Размер ставки на линию: 10 (Общая сумма ставки = 40 ) — делаем ставку 4 раза .

Количество линий: 10 — Размер ставки на линию: 5 (Общая сумма ставки = 50) — делаем ставку 6 раз.

После прохождения всех этапов алгоритма слот дает хорошую выигрышную комбинацию с умножением минимум х200 либо 3 скаттера и бонусную игру. Во время бонусной игры может быть и 10 и 20 фриспинов. Умножение во время бонусной игры будет минимум х263 размера ставки.

Не играйте схему еще раз, когда выиграли. Сыграйте по алгоритму для другого слота, но в этот не заходите до следующих суток.

Безопасная сумма выигрыша за сутки по всем схемам — до 45 000 рублей.

Схема под игровой автомат Resident

СХЕМА ПОКА НЕ РАБОТАЕТ. Играйте другие схемы.

Ответы на вопросы про схемы казино

Отвечаю на популярные вопросы при игре по схемам:

Схемы работают только при игре на реальные деньги? Да, можете не пробовать алгоритмы на демо-счете, вы впустую потратите свое время. В демо режиме абсолютно другие комбинации. Сколько выставлять значение "1 кредит"? Сколько хотите. Я проверял, в схеме это ни на что не влияет, кроме размера ставки и выигрыша, соответственно. Все рекомендуемые депозиты, которые я указываю, написаны с учетом ставки 1 кредит = 1 рубль (т.е. 1:1). Сколько можно выигрывать? Достаточно, чтобы хорошо жить и каждые 3 месяца ездить в отпуск. За месяц можно зарабатывать от 500 тысяч до 1 млн рублей.

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